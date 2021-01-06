Невменяемая, надевала на себя детские вещи: очевидец открыл детали жуткого ЧП в Киеве

Женщина, выбросившая маленького ребенка из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже в Киеве, вела себя неадекватно настолько, что надевала на себя детские вещи.

Об этом сообщил представитель общественной организации "Автопатруль майдан" Богдан Устименко.

По его словам, когда он прибыл к месту ЧП, ребенок уже лежал на земле, из его рта текла кровь. Сама женщина находилась в окне, намереваясь, по всей видимости, выпрыгнуть. Парень уговорил женщину не прыгать, она согласилась. Она все время повторяла, что поссорилась с кем-то. Устименко предположил, что речь шла о супруге женщины. Но как выяснилось позже, он весь день, начиная с утра, отсутствовал дома.

Как сообщается в Telegram-канале "Киев без цензуры", женщина выбрасывала вещи из окна, а потом выбросила своего сына. По словам соседей, она была в запое и постоянно конфликтовала со своим гражданским мужем. Сам мужчина в момент ЧП занимался частным извозом.

Как уточнили в полиции Киева, по факту ЧП в Киеве, в результате которого 3-летний мальчик был выброшен из окна своей 38-летней матерь открыто уголоввное производство с квалификацией "покушение на убийство".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что мать ребенка в момент ЧП вела себя неадекватно и призналась в любви незнакомцу.