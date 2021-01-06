Скачать
Среда, 06.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Степанов спрогнозировал всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине
Степанов спрогнозировал всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине
Невменяемая, надевала на себя детские вещи: очевидец открыл детали жуткого ЧП в Киеве
Невменяемая, надевала на себя детские вещи: очевидец открыл детали жуткого ЧП в Киеве
В правительстве открыли нюансы введения локдауна в Украине
В правительстве открыли нюансы введения локдауна в Украине
Мать объяснила, почему выбросила ребенка из окна в Киеве: "Я тебя любила, Руслан!" (видео)
Мать объяснила, почему выбросила ребенка из окна в Киеве: "Я тебя любила, Руслан!" (видео)

Невменяемая, надевала на себя детские вещи: очевидец открыл детали жуткого ЧП в Киеве

Невменяемая, надевала на себя детские вещи: очевидец открыл детали жуткого ЧП в Киеве
20:02 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Женщина, выбросившая маленького ребенка из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже в Киеве, вела себя неадекватно настолько, что надевала на себя детские вещи.

Об этом сообщил представитель общественной организации "Автопатруль майдан" Богдан Устименко.

По его словам, когда он прибыл к месту ЧП, ребенок уже лежал на земле, из его рта текла кровь. Сама женщина находилась в окне, намереваясь, по всей видимости, выпрыгнуть. Парень уговорил женщину не прыгать, она согласилась. Она все время повторяла, что поссорилась с кем-то. Устименко предположил, что речь шла о супруге женщины. Но как выяснилось позже, он весь день, начиная с утра, отсутствовал дома.

Как сообщается в Telegram-канале "Киев без цензуры", женщина выбрасывала вещи из окна, а потом выбросила своего сына. По словам соседей, она была в запое и постоянно конфликтовала со своим гражданским мужем. Сам мужчина в момент ЧП занимался частным извозом.

Как уточнили в полиции Киева, по факту ЧП в Киеве, в результате которого 3-летний мальчик был выброшен из окна своей 38-летней матерь открыто уголоввное производство с квалификацией "покушение на убийство". 

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что мать ребенка в момент ЧП вела себя неадекватно и призналась в любви незнакомцу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Дети, Видео, падения с высоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Одессе масштабная смертельная авария с возгоранием: все детали и видео момента
02 Погиб сын Геннадия Корбана: подробности трагедии и фото с места ЧП
03 Появилось видео с места гибели сына Геннадия Корбана
04 У Зеленского внесли ясность по локдауну в Украине
05 Доллар подешевеет до 27: озвучен прогноз по курсу валют в ближайшее время
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украине нужно быть бдительной: 6 вещей, которые нужно понимать о протестах в Беларуси
Украине нужно быть бдительной: 6 вещей, которые нужно понимать о протестах в Беларуси
В США устроили массовые протесты из-за Байдена: подробности и видео
В США устроили массовые протесты из-за Байдена: подробности и видео
Тупицкий улетел из Украины после скандала с &quot;отстранением&quot; - Лещенко
Тупицкий улетел из Украины после скандала с "отстранением" - Лещенко
Королева шика: Кейт Миддлтон признали самым модным лицом Великобритании
Королева шика: Кейт Миддлтон признали самым модным лицом Великобритании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь