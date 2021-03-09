На Ровенщине кот убил четырехмесячного ребенка: как это могло произойти

8 марта в Остроге, что в Ровенской области, произошло ЧП: кот убил 4-месячного младенца.

Об этом сообщили в Фейсбуке Ровенского облцентра экстренной медпомощи.

Согласно предоставленной информации, около 15:19 ребенку вызвали медпомощь.

Во время ожидания медиков отец ребенка сделала ему массаж сердца, но тело малыша так и оставалось без признаков жизни.

Со слов мамы погибшего, младенец лежал в коляске и был найден мертвым, со спящей кошкой на своем лице.

Прибывшие на вызов медики оказали реанимационную помощь мальчику, но успехом она не увенчалась. Врачи констатировали смерть ребенка.

Стоит напомнить, что 8 марта на Киевщине, в Дарницком районе в парке Партизанской Славы нашли труп женщины.