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На Ровенщине кот убил четырехмесячного ребенка: как это могло произойти

На Ровенщине кот убил четырехмесячного ребенка: как это могло произойти
07:27 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

8 марта в Остроге, что в Ровенской области, произошло ЧП: кот убил 4-месячного младенца.

Об этом сообщили в Фейсбуке Ровенского облцентра экстренной медпомощи.

Согласно предоставленной информации, около 15:19 ребенку вызвали медпомощь.

Во время ожидания медиков отец ребенка сделала ему массаж сердца, но тело малыша так и оставалось без признаков жизни.

Со слов мамы погибшего, младенец лежал в коляске и был найден мертвым, со спящей кошкой на своем лице.

Прибывшие на вызов медики оказали реанимационную помощь мальчику, но успехом она не увенчалась. Врачи констатировали смерть ребенка.

Стоит напомнить, что 8 марта на Киевщине, в Дарницком районе в парке Партизанской Славы нашли труп женщины.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Дети, Ровно, Ребенок, Младенец, Острог.
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