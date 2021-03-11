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Тело Маши Борисовой нашли в мешке за сараем: открылись новые детали

Тело Маши Борисовой нашли в мешке за сараем: открылись новые детали
Обновлено 16:49 Сегодня Телеграф

Пропавшую 7-летнюю Машу Борисову, которую четверо суток искали в округе села Счастливое на Херсонщине, нашел мертвой сосед.

Об этом сообщает ТСН.

Тело девочки обнаружили в селе, где она жила. Тело девочки было спрятано в мешке за старым сараем. Мешок с телом обнаружил хозяин сарая в четверг, 11 марта. Интересно, что сам сарай ранее проверяли несколько раз. На месте работают следователи.

Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются.

Напомним, поиск девочки из села Счастливое Алешковского района Херсонской области, полиция объявила 8 марта. Маше Борисовой было всего 7,5 лет. 7 марта она, примерно в 17:30 вышла со своего двора и отправилась к ближайшей сельской остановке автобусов, ожидая папу, который обещал привезти ей подарок на праздник. Но когда папа приехал – дочки уже нигде не было. К поискам ребенка подключили квадрокоптеры и тепловизоры.

Как сообщал "Телеграф", ранее были названы три версии исчезновения 7-летней Маши Борисовой.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 2,052

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Дети, Херсонская область, Поиски, Смерти, Маша Борисова.
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