Тело Маши Борисовой нашли в мешке за сараем: открылись новые детали

Пропавшую 7-летнюю Машу Борисову, которую четверо суток искали в округе села Счастливое на Херсонщине, нашел мертвой сосед.

Об этом сообщает ТСН.

Тело девочки обнаружили в селе, где она жила. Тело девочки было спрятано в мешке за старым сараем. Мешок с телом обнаружил хозяин сарая в четверг, 11 марта. Интересно, что сам сарай ранее проверяли несколько раз. На месте работают следователи.

Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются.

Напомним, поиск девочки из села Счастливое Алешковского района Херсонской области, полиция объявила 8 марта. Маше Борисовой было всего 7,5 лет. 7 марта она, примерно в 17:30 вышла со своего двора и отправилась к ближайшей сельской остановке автобусов, ожидая папу, который обещал привезти ей подарок на праздник. Но когда папа приехал – дочки уже нигде не было. К поискам ребенка подключили квадрокоптеры и тепловизоры.

Как сообщал "Телеграф", ранее были названы три версии исчезновения 7-летней Маши Борисовой.