Что случилось с семилетней школьницей, пропавшей под Херсоном: названы версии

В Херсонской области продолжаются поиски 7-летней Марии Борисовой, пропавшей без вести несколько дней назад. Полиция рассматривает три версии исчезновения ребенка.

На данный момент радиус поисков значительно расширили. Полиция опрашивает жителей Счастливого и сопутствующих районов, сообщает ТСН.

Правоохранители рассматривают три версии пропажи девочки. Похищение на остановке транспорта, убийство, либо она сама ушла из дома. Силовики продолжают прочесывать местность в радиусе 50 километров. К поискам подключили квадрокоптеры и тепловизоры. Заново был проверен Северо-Крымский канал, проходящий близ села, в радиусе 40 километров. Там применили катер с эхолотом.

На помощь полицейским пришли и сотрудники ГСЧС. По второму разу повторно осматривают заброшенные помещения, выгребные ямы и коммуникации. Работают и волонтеры, повсюду распространяющие информацию о пропаже ребенка.

Напомним. девочка гуляла вблизи двора и бегала к остановке автобусов встречать папу, который обещал привезти подарок на 8 марта. После того ее никто не видел. Когда родителям и соседям не удалось отыскать ее.