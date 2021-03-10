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В поисках семилетней Маши на Херсонщине задействовали квадрокоптер, тепловизор и эхолот: открылись новые детали (фото, видео)
Обновлено 19:45 Сегодня Телеграф

На Херсонщине продолжаются поиски 7-летней Марии Борисовой, которая вечером 7 марта пропала без вести в родном селе Счастливое. Девочка гуляла вблизи двора и бегала к остановке автобусов встречать папу, который обещал привезти подарок на 8 марта. После того ее никто не видел. Когда родителям и соседям не удалось отыскать ее, близкие обратились в полицию.

Маша Борисова пропала в селе Счастливое

Херсонские правоохранители рассказали, как проводятся поиски. Координирует работу всех участников масштабной поисковой операции оперативный штаб. Задействован весь личный состав местной полиции, полицейских из соседних районов, оперативников, кинологов и ювенальных полицейских областного главка полиции под контролем руководства Главного управления полиции Херсонщины, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Мария Борисова пропала на Херсонщине

Кроме того, в поисках Маши активно участвуют сотни неравнодушных односельчан и жителей соседних сел, десятки волонтеров из других областей Украины.

По данным начальника полиции Херсонщины Александра Прокудина, отряды правоохранителей и волонтеров уже проверили каждый клочок земли в Счастливом и прочесали поселок в радиусе 25 км, осмотрели нежилые помещения, пустыри, колодцы и лесополосы. Поля в радиусе 30 км отслеживали квадрокоптером и тепловизором. С помощью эхолота проверили акваторию находящегося здесь участка Северо-Крымского канала. Оперативники отсмотрели записи с имеющихся в Счастливом камер наблюдения, опросили 600 жителей поселка и детей, с которыми играла Маша.

Мария Борисова пропала в селе Счастливое Херсонской области

Сообщается, что наибольшее внимание полицейские сосредоточили на ранее судимых и тех, кто состоит на учете в психиатрических больницах. К работе привлекли специалиста-полиграфолога.

7-летняя Мария Борисова пропала в Херсонской области

Полицейские проверили перевозчиков и водителей междугородного транспорта, проходящего через поселок. Устанавливают водителей, проезжавших через село во время исчезновения Марии, а также лица, которые осуществляли здесь закупку сельхозпродукции.

К сожалению, пока все эти меры положительного результата не дали. Поиски продолжаются.

Напомним, в феврале текущего года Харьков потрясло исчезновение 15-летнего мальчика. Поиски школьника продолжались несколько дней. Мальчика нашли мертвым под мостом недалеко от дома.

Фото и видео Нацполиции

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 276

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Дети, Херсонская область, Поиски, Счастливое, Исчезновения, пропажи.
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