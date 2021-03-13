"Убийца тоже там?": на Херсонщине прощаются с 7-летней Марией Борисовой

В субботу, 13 марта, в селе Счастливом Херсонской области проходят похороны убитой 7-летней Машей Борисовой, что четверо суток искали, и которую нашел сосед мертвой в мешке в сарае.

Об этом сообщает "Суспільне", публикуя фото с места траурной церемонии.

На кадрах можно увидеть достаточное количество людей пришедших проститься с девочкой. Гроб с телом пока не привезли.

Судя по фото, погода в Счасливом пасмурная, даже она плачет по убитой девочке.

В сети стали бурно обсуждать кадры. Многие указали, что преступник, который отправил ребенка на тот свет, может находиться среди тех, кто пришел проститься с Дашей Борисовой в этот день.

"Небось и эта тв*рь там и наблюдает", "Ребенок так ждал подарок - а попал в лапы изверга((", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", судмедэксперты выяснили, что на момент начала поисков Маши Борисовой, она уже была мертва.

Также стало известно, кто мог совершить убийство ребенка, в селе собираются устроить самосуд.