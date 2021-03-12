"В селе такое произошло и никто не слышал и не видел?" Украинцы шокированы убийством 7-летней Маши Борисовой

В сети бурно обсуждают вопиющий случай с убитой 7-летней Машей Борисовой, которую четверо суток искали в округе села Счастливое на Херсонщине, и которую нашел сосед мертвой в мешке в сарае.

Своими эмоциями на этот счет пользователи делятся в комментариях под постом полиции об убийстве девочки в Facebook.

"Я просто, не могу даже представить, что она пережила, что думала в те минуты, звала о помощи и никто не слышал, столько людей искали, маленькая мне так тебя жаль. Соболезную очень родным", "Маленькая девочка, сколько же боли испытала и такую смерть приняла... Маньячелло, ему тюрьмы мало, чтоб он сдыхал медленно и очень долго!.. Боже, Боже...", "Искренние соболезнования родным и близким девочки. Повторюсь: в такие моменты очень жалею, что отменена смертная казнь", - выражают слова соболезнования в сети.

Также в сети указали на один важный момент – как никто из жителей небольшого села не знает, кто мог сотворить такое с ребенком.

"В селе такое произошло и никто не слышал и не видел? Не верю, там все всех знают. Царство небесное маленькому, доверчивому ангелочку", - удивляются в сети.

Также комментаторы высказали мнение о том, что во всем виноваты постоянные амнистии и медреформа.

Напомним, поиск девочки из села Счастливое Олешковского района Херсонской области, полиция объявила 8 марта. Маше Борисовой было всего 7,5 лет. 7 марта она, примерно в 17:30 вышла со своего двора и отправилась к ближайшей сельской остановке автобусов, ожидая папу, который обещал привезти ей подарок на праздник. Но когда папа приехал – дочки уже нигде не было. К поискам ребенка подключили квадрокоптеры и тепловизоры. В четверг, 11 марта, ее тело в мешке в одной из хозпостроек, которую уже ранее осматривали во время поисков. На данный момент полицейские ищут преступника, который задушил ребенка. Предположительно, девочку также изнасиловали.

Как сообщал "Телеграф", ранее были названы три версии исчезновения 7-летней Маши Борисовой.