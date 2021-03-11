Это убийство: в полиции рассказали, как умерла семилетняя Маша Борисова (фото, видео)

Пропавшую 7-летнюю Машу Борисову, которую четверо суток искали в округе села Счастливое на Херсонщине, и которую нашел сосед мертвой в мешке в сарае, убили.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной, убийцу девочки сейчас ищут. Предварительно, Машу Борисову задушили.

Издание "Новий день" со ссылкой на полицию сообщает, что на теле ребенка полицейские нашли следы от удушья и изнасилования. На были надеты куртка, штаны, шапка, сапоги, в которых Даша была одета в день исчезновения.

В полиции не отрицают, что одели девочку уже после совершения преступления. Когда произошло убийство, сразу или после исчезновения ребенка, должны выяснить судмедэксперты. На данный момент личность преступника не установлена его ищут - не исключено, что преступление совершил кто-то из местных жителей.

Как сообщал "Телеграф", ранее были названы три версии исчезновения 7-летней Маши Борисовой.