В селе готовятся устроить самосуд: появились данные о возможном убийце 7-летней Маши Борисовой

Жители села Счастливое в Херсонской области рассказали, кого подозревают в убийстве 7-летней Маши Борисовой.

Об этом пишет "Сегодня".

Сельский глава Роман Пустовый рассказал о настроениях местных жители.

"Народ готовится совершить самосуд над убийцей девочки", - сказал он.

Он также поведал, что в семье ребенка иногда злоупотребляли алкоголем, но о подробностях рассказывать не стал.

Среди других жителей села ходят слухи, что к убийству причастен кто-то из кумовьев семьи девочки. Другие подозревают владельца сарая, в котором было обнаружено тело.

Они говорят, что мол служебная собака привела правоохранителей к крестному погибшей и к владельцу сарая. Полиция пока не установила виновного.

Напомним, Маша Борисова исчезла 7 марта. Спустя четыре дня ее нашли мертвой в соседском сарае, предварительно установлено, что ее задушили. Также не исключается версия с изнасилованием.