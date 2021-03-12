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В селе готовятся устроить самосуд: появились данные о возможном убийце 7-летней Маши Борисовой

В селе готовятся устроить самосуд: появились данные о возможном убийце 7-летней Маши Борисовой
Обновлено 19:45 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Жители села Счастливое в Херсонской области рассказали, кого подозревают в убийстве 7-летней Маши Борисовой

Об этом пишет "Сегодня". 

Сельский глава Роман Пустовый рассказал о настроениях местных жители. 

"Народ готовится совершить самосуд над убийцей девочки", - сказал он. 

Он также поведал, что в семье ребенка иногда злоупотребляли алкоголем, но о подробностях рассказывать не стал.  

Среди других жителей села ходят слухи, что к убийству причастен кто-то из кумовьев семьи девочки. Другие подозревают владельца сарая, в котором было обнаружено тело. 

Они говорят, что мол служебная собака привела правоохранителей к крестному погибшей и к владельцу сарая. Полиция пока не установила виновного. 

Напомним, Маша Борисова исчезла 7 марта. Спустя четыре дня ее нашли мертвой в соседском сарае, предварительно установлено, что ее задушили. Также не исключается версия с изнасилованием.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Убийство, Херсонская область, Маша Борисова.
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