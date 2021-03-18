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Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой признался: "Унес в мешке в сарай, какой-то шнур нашел..."

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой признался: "Унес в мешке в сарай, какой-то шнур нашел..."
10:17 Сегодня Телеграф скриншот

Задержанный правоохранителями подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Олешковского района Херсонской области 62-летний мужчина сознался в совершении преступления и рассказал детали.

Об этом сообщил в четверг, 18 марта, глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

"Он рассказал. Мы сразу были уверены, что взяли именно этого. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами - 5 лет тюрьмы - это последняя ходка, а их было 4. Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом", - написал Клименко на своей странице в соцсети Facebook.

Ниже приводится расшифровка диалога следователя и подозреваемого:
"- Поместили вы тело девочки в мешок, дальше что?

- Отнес ее в сарай.

- Мешок завязывали?

- Да, в сарае завязал.

- Чем вы завязывали?

- Да какой-то шнур нашел на полу. Валялся возле гаража.

- А еще чем?

- Еще поясом, или что, как они говорят, поясом черным таким…

- Пояс где вы взяли? В квартире?

- Да нет, здесь, на полу.

- Во сколько вы выносили тело с квартиры?

- Не помню точно, но темновато было".

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Вместе с тем, глава Нацполиции отметил, что для следствия его признание важно, но полученные правоохранителями выводы являются более важными.

"Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", - подчеркнул Клименко.

Глава Нацполиции также добавил, что следствию известны факты, что отдельные лица пытаются повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и взамен обвинили другого человека.

"Подозреваемый остается под стражей. Полиция собирает и должным образом оформляет доказательную базу. И никакие манипуляции не помешают - мы действуем по закону и по совести. За этот ужасный поступок он должен ответить", - подчеркнул Клименко.

Что известно о подозреваемом?

По данным полиции, мужчине 62 года. Он - местный житель, который ранее не единожды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья личности, и который в последний раз освободился из мест лишения свободы в 2005 году. На протяжении последнего года задержанный привлекался к административной ответственности.

Жил сам, на одной улице с убитой девочкой. Знал и саму девочку, и ее семью. Общался с ее отцом.

Как пишет пишет КП в Украине со ссылкой на слова односельчан, подозреваемого зовут Николай, приехал с семьей -женой и дочкой, - в Счастливое 35 лет назад. Позже у них родились еще двое сыновей. Однако дети выросли и уехали за границу, и подозреваемый начал чаще употреблять спиртное, от чего становился агрессивным и страдала его жена. Впоследствии она заболела и 4 года назад ее забрала в Польшу дочь. С тех пор жил один.

В настоящее время по решению суда подозреваемый находится под стражей.

Как сообщалось, поиск девочки из села Счастливое Олешковского района Херсонской области полиция объявила 8 марта. Маше Борисовой было всего 7,5 лет. 7 марта она, примерно в 17:30 вышла со своего двора и отправилась к ближайшей сельской остановке автобусов, ожидая папу, который обещал привезти ей подарок на праздник. Но когда папа приехал – дочки уже нигде не было. К поискам ребенка подключили квадрокоптеры и тепловизоры.

Поиски девочки длились четыре дня. 11 марта ее тело было найдено в заброшенном сарае

Как установила экспертиза, ребенка изнасиловали и задушили

13 марта в Счастливом девочку похоронили.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Изнасилование, Убийство, Подозреваемый, Херсонщина, Признание, Игорь Клименко, Маша Борисова.
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