На Херсонщине прекратили поиски 7-летней Маши: девочку нашли мертвой (фото)

Полицейские Херсонской области на четвертые сутки поисков нашли тело 7-летней девочки с.Счастливое Марии Борисовой.
Об этом в четверг, 11 марта, сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.
"Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений труп пропавшей девочки", - говорится в сообщении.
Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются.
Напомним, ранее были названы три версии исчезновения Марии.