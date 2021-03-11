На Херсонщине прекратили поиски 7-летней Маши: девочку нашли мертвой (фото)

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16:09 Сегодня Телеграф Сайт полиции Херсонской области

Полицейские Херсонской области на четвертые сутки поисков нашли тело 7-летней девочки с.Счастливое Марии Борисовой.

Об этом в четверг, 11 марта, сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

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"Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений труп пропавшей девочки", - говорится в сообщении.

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Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются.

Напомним, ранее были названы три версии исчезновения Марии.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Ребенок, Тело, Херсон, Труп, Пропал.
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