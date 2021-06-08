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Тело пропавшего под Никополем мальчика нашли в коллекторе спустя почти неделю поисков (фото)

Тело пропавшего под Никополем мальчика нашли в коллекторе спустя почти неделю поисков (фото)
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Информатор

В Покрове (Днепропетровская обл.) полиция во вторник, 8 июня, обнаружила тело 8-летнего мальчика Ибрагима Оглы, пропавшего еще 2 июня, но сообщение о пропаже которого поступило в правоохранительные органы лишь два дня назад.

Об этом сообщает во вторник Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся", - говорится в информации.

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На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - они проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок.

"К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт. По вещам ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и провела в канализационный коллектор. Там полицейские обнаружили тело ребенка. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

В полиции не называют имени мальчика, однако интернет-издание "Информатор" сообщало его, а также приметы пропавшего ребенка.

Как сообщалось, в мае женщина оставила ребенка с отцом, но полицейские нашли в этом нарушение и выписали на нее протокол.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Ребенок, Тело, Покров, Обнаружение, Пропал без вести.
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