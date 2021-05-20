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Женщина оставила ребенка с отцом, но полицейские нашли в этом нарушение и выписали на нее протокол

Женщина оставила ребенка с отцом, но полицейские нашли в этом нарушение и выписали на нее протокол
07:39 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Киеве мать оставила ребенка с отцом и он потерялся, полицейские разыскали мальчика, однако на мать составили админпротокол.

Об этом 19 мая сообщили в Фейсбуке Полиции Киева.

Правоохранители нашли 8-летнего ребенка, который гулял по станции метро "Дорогожичи" без взрослых. После беседы с ним выяснилось, что ребенка оставила с младшей дочерью и отцом мама, а сама пошла по делам. В это время мальчик сам покинул дом и отправился на ее поиски.

Ребенка вернули родителями и с ним все хорошо.

При этом ювенальные полицейские побеседовали с матерью мальчика и предупредили о том, что нужно быть внимательнее и следить за детьми.

Также в отношении нее составили админпротокол. 

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В свою очередь данная история не могла остаться без внимания сети.

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Пользователи возмутились такому повороту событий.

"Мамочки, будьте осмотрительны! Оставлять ребенка с отцом дома - это административное преступление. Или что-то такое имела в виду патрульные полиция Киева, когда писала этот релиз", — написала главный редактор "Информатора" Кристина Лях.

"а отец там для орнамента был? или мать одна гражданка, а мужчина недееспособен?", — написала пользовательница Виктория.

"А отец что, был недееспособен? Может ему личную няню нанять? Вы каждый раз поражает своей тупостью, как в старом анекдоте - "одна извилина и та от милицейской фуражки"...", — отметила Оксана.

"А почему на мать! ? Отец почему не заметил, что ребенок пошел из дома? Почему мужчины не несут никакой ответственности за своего ребенка?", - прокомментировали данный инцидент пользователь Светлана.

комент

Напомним, что 15 апреля на Киевщине в селе Раговка Вышгородского района пропал 2-х летний мальчик Богдан Униченко. Поиски пропавшего продолжались почти полтора дня.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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