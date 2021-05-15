Чипсы раздора: учитель забрал их у школьника, тот испугал мать суицидом - а суд наказал родителей

На любое событие следует смотреть, как минимум, с двух сторон. Но фейсбучные "профи-комментаторы" зачастую себя этим не утруждают. Чтобы составить адекватное мнение о какой-то проблеме или ситуации, хорошо бы ее изучить до мелочей. А прочитав только чей-то пост из нескольких предложений, каждый рассуждает, исходя их собственного опыта. И потому, не зная всех обстоятельств, порой винит и оскорбляет невиновного или защищает виноватого.

Днями в Фейсбуке появилась информация, вызвавшая у комментаторов противоречивые мнения. Дело было Кременчуге, еще в марте. Финал – судебное решение – вынесено в конце апреля.

"В Кременчуге шестиклассник на перемене купил пачку чипсов, чем вызвал истерику учительницы, – написала Татьяна Лупова. - Учительница чипсы у ребенка забрала, начала угрожать отвести к директору. Парень развернулся и ушел из школы, сказал, что домой. Учительница позвонила маме, сказала, чтобы та шла забирать сына.

Мама парня по пути не нашла и позвонила спросить где он, на что он сказал, что "жить не хочет, сейчас спрыгнет с крыши" и выключил телефон.

Школа вызвала полицию, парня нашли живым и невредимым. На этом история не закончилась.

Полиция составила на маму админпротокол за невыполнение родительских обязанностей, суд признал маму виновной, наложил штраф 850 грн и заставил оплатить судебный сбор 454 грн.

Поел ребенок чипсов на глазах у неуравновешенной учительницы...

А стоило бы не маму наказывать, а учительницу за доведение до попытки самоубийства. Потому что, поскольку ее оставили безнаказанной, она повторит попытку погубить ребенка, если не этого, так другого".

Поступок учительницы вызвал возмущение граждан: "Нельзя доводить детей до самоубийства", " Какое право имела учительница забирать у ученика продукт питания?", "Отбирать что-то у ребенка неправильно, это его личные вещи, он это купил и это не представляет угрозы жизни детей, чтобы на этом устраивать "цирк с конями", "Учитель повела себя, как неадекват. Я в шоке, как можно оправдывать такое",

Ее же и защищали: "А кто виноват, что ребенок не слушается преподавателя? Потому что родители часто пренебрежительно относятся к преподавателям, показывая детям пример. Дети ведут себя нагло (мягко говоря) и позволяют себе делать вещи, которые могут привести к трагическим последствиям", "У родителей дома 1-2 ребенка, у учителей их более 30-ти, и каждый со своим характером", "То, что учитель забрал чипсы – сделал правильно, но совершил ошибку - надо было дождаться родителей".

Удивлялись, решению суда: "А в чем мамина вина?", "Почему мать виновата в том, что учителя не досмотрели за ребенком?".

Практически все были едины в том, что чипсам в школе не место: "Зачем их в школе продавать?", "Изначально на территории школы это не должно продаваться".

И лишь некоторые не спешили делать выводы: "Если просто купил - то ничего страшного. Но мы не знаем всей истории: он их ел на уроке, разбросал в классе?.. Вряд ли покупка чипсов вызвала "истерику", "В этой истории вполне могут существовать нерассказанные детали, которые существенно влияют на восприятие события в целом".

Где тот маленький потерявшийся "пазл", который составил бы для читателей полную картину произошедшего и пояснил как поступок учительницы, так и решение суда? "Телеграф" решил разобраться.

-Чипсы тут вообще ни при чем! – убеждает заместитель директора по воспитательной работе Кременчужской гимназии №16 Светлана Таран. – Дело в том, что на родительском собрании родители этого класса вместе с классным руководителем решили, что запрещают выходить детям за территорию школы, ходить в магазин и покупать чипсы, сухарики и прочее. В школе эти продукты, естественно, не продаются – сообщаю для тех, кто об этом не знает. Этот мальчик не послушался классного руководителя и на перемене сбегал в магазин, купил чипсы и тут же его одноклассники рассказали об этом учительнице.

По словам Светланы Владимировны, педагог попросила ученика: "Андрей, положи чипсы мне на стол, будешь идти домой – заберешь их и съешь". "Никто их не отбирал, не было никаких "психов" у педагога, это происходило в классе, при детях. Мальчик положил на стол эти чипсы, но обиделся на одноклассников, что они его, типа, "сдали" и побежал. Это была перемена, никто его не мог догонять или задерживать в этот момент. Но классный руководитель быстро позвонила маме, объяснила ситуацию и предупредила, что мальчик может прибежать домой. И мама пошла его встречать. А далее ситуация вся описана в судебном документе".

В Постановлении суда есть информация о том, что школа, узнав о том, что ученик ушел без спроса, сообщила в полицию. Правоохранители нашли паренька на прогулке возле озера. Им он сообщил, что на самом деле кончать жизнь самоубийством он не собирался. Но почему так поступил, объяснить не смог.

Заместитель директора добавила, что с этим ребенком такое происходит часто, он стоит в школе на учете, как склонный к правонарушениям. "Мама в курсе его поведения и не в претензии к школе. Потому такое логичное завершение детской выходки. И мама против того, чтобы сын бегал в магазин и покупал чипсы, она сотрудничает со школой и не имеет ничего против действий педагогов. С этим мальчиком очень сложно справляться. У семьи есть старшая дочь, уже окончившая школу. Семья не бедная, как некоторые могли предположить, что чипсы – "единственная радость для ребенка". Есть и папа, который работает дальнобойщиком, часто бывает в рейсах. Он также сотрудничает со школой и также находится на стороне школы".

А вот классный руководитель, которая не совершила никаких действий, обижающих ученика или унижающих его достоинство, по словам представителя администрации, после обрушившихся на нее необоснованных фейсбучных обвинений находится в стрессовом состоянии и уже готова уйти из школы.

Сдержит ли финансовое наказание своенравного мальчугана от новых выходок – неизвестно. Но, может, постановление суда мотивирует родителей уделять ему больше внимания и уберечь от экспрессивных поступков?