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Четверг, 15.04.2021
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Под Киевом загадочно исчез двухлетний мальчик Богдан Униченко: ребенка искали всю ночь (фото)

Под Киевом загадочно исчез двухлетний мальчик Богдан Униченко: ребенка искали всю ночь (фото)
09:27 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

На Киевщине в селе Раговка Вышгородского района пропал 2-х летний мальчик Богдан Униченко. Поиски пропавшего продолжаются с начала ночи.

Об этом 15 апреля в Фейсбуке сообщил полицейский Андрей Небытов.

Мать ребенка обратилась в полицию около 9 часов вечера 14 апреля. Искали ребенка всю ночь и утром. В операции задействовали 240 человек из полиции, Нацгвардии и ГСЧС.

Также к поискам была подключена авиаразведка. Уже были проверены заброшенные здания и колодцы.

Было решено расширить радиус поиска и теперь мальчика ищут и в соседних деревнях. В операции также участвуют волонтеры.

Отметим, что родители обратились к правоохранителям только через 5 часов после исчезновения Богдана.

Напомним, что ранее 7-летний мальчик из села Холонов, что на Волыни, 15 часов бродил по болотам, и попал в больницу из-за халатности его матери.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Киев, Дети, Вышгород, Исчезновения, пропажи, Раговка.
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