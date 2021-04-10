В истории с найденным без сил на болоте малышом наметился драматический поворот

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Суббота, 10.04.2021
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Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф Фото: ГУНП

7-летний Матвей Полянский из села Холонов Гороховской общины, что на Волыни, который 15 часов бродил по болотам, находится в больнице. Также из неподходящих условий проживания забрали его 12 летнего брата Андрея.

Об этом 10 апреля сообщила Gazeta.ua.

Согласно решению спецкомиссии домой братьев не вернут.

По словам полицейских, они настояли на изъятии детей, поскольку условия их проживания были ненадлежащими, а их мать злоупотребляла спиртным.

Братьев готовы приютить и воспитывать родственники их покойного отца. После проверки комиссии будет решено, направить братьев в семью или в приют, где они смогут находиться до 90 дней.

По словам жителей села, мать мальчиков выпивает, но работает и о сыновьях заботилась как могла, поэтому об условиях проживания ребят никуда не сообщали.

По словам старосты села, отец мальчиков умер, и жили они с мамой и бабушкой, которые выпивали, но и работали тоже.

Мать ребят 29-летняя Наталья Читкайло и ее 49-летняя мать Инна Николаевна за спасение Матвея поблагодарили, но причину, почему сразу не обратились в полицию, называть не стали.

По словам матери мальчиков, сыновья каждый день играют на площадке с соседскими детьми и каждый день приходят, поэтому женщина не переживала, а просто думала, что сын заигрался и скоро придет.

Матвея начали искать около 9:30 вечера: ходили по селу и обзванивали, кого могли.

По словам учительницы пропавшего ранее, парень школу никогда не пропускал и был общительным мальчиком и не убегал из дома ранее.

В секторе ювенальной превенции пока не дают ответа, сможет ли мать вернуть себе детей.

Напомним, что в поселке Коротич, на Харьковщине женщина родила мертвого ребенка и около полугода прятала его тело в сарае.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Волынь, Холонов.
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