Скачать
Воскресенье, 04.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий
Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий
Подкуп против админресурса? Что показали скандальные выборы на 87 округе и почему это еще не конец
Подкуп против админресурса? Что показали скандальные выборы на 87 округе и почему это еще не конец
На фоне маневров войск РФ у границ Украины Зеленский улетает в Катар
На фоне маневров войск РФ у границ Украины Зеленский улетает в Катар
Давно не слышали о фосфорных бомбах: боевики "ДНР" объявили о прибытии на Донбасс партии боеприпасов
Давно не слышали о фосфорных бомбах: боевики "ДНР" объявили о прибытии на Донбасс партии боеприпасов

На Харьковщине женщина полгода хранила тело мертвого ребенка в сарае

На Харьковщине женщина полгода хранила тело мертвого ребенка в сарае
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В поселке Коротич, Харьковской области женщина родила мертвого ребенка и около полугода прятала тело в сарае.

Об этом 4 апреля сообщили в ГУ Нацполиции Харьковщины.

Об инциденте правоохранителям сообщил местный 44-летний житель в состоянии алкогольно опьянения. Мужчина расскзал, что еще 2 апреля его сожительница якобы на огороде своего домовладения похоронила собственного ребенка.

По адресу выехала группа полицейских, которые установили, что 34-летняя женщина в октябре 2020 года родила мертвую девочку и спрятала ее тело в сарае домовладения. Сожителю она рассказала, что оставила ребенка в больнице.

2 апреля между сожителями произошел конфликт, в ходе которого женщина заявила, что ребенок мертв и отдала мужчине пакет с якобы телом ребенка. В тот же день около 10:30 44-летний житель Коротича и похоронил малыша.

Во время осмотра двора было найдено тело ребенка в состоянии гнилостных изменений. Сама женщина не находилась на учете во время беременности и о родах и смерти никому не сообщала. При этом, она воспитывает двух малолетних детей.

Тело умершего направили в морг. В то время как в полиции завели уголовное дело по статье за "убийство матерью своего новорожденного ребенка", которая предусматривает до 5 лет за решеткой. 

Напомним, что 3 апреля в Харькове в одной из квартир многоэтажного дома обнаружили труп мужчины. В результате ни одна городская служба не захотела увозить тело бесплатно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 171

Все по теме:

Харьков, Ребенок, Коротыч.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуа Липа разделась ради искусства (фото)
02 "Россия не хочет мира": Кравчук назвал единственный способ прекратить агрессию Путина
03 Окружение подталкивает Путина к новой войне с Украиной, надеясь таким образом от него избавиться, - профессор Соловей
04 На границе с Украиной были замечены колонны военных грузовиков РФ с заклеенными номерами (видео)
05 "Выглядит как промо-ролик коррупции": активисты сделали слишком эффектное видео о домах украинских судей и прокуроров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Харьковщине женщина полгода хранила тело мертвого ребенка в сарае
На Харьковщине женщина полгода хранила тело мертвого ребенка в сарае
Рынок в Николаеве отказался закрываться на карантин: в историю вмешалась Нацгвардия (фото, видео)
Рынок в Николаеве отказался закрываться на карантин: в историю вмешалась Нацгвардия (фото, видео)
Папа Римский выступил с пасхальным посланием, вспомнив об Украине (видео)
Папа Римский выступил с пасхальным посланием, вспомнив об Украине (видео)
Настю Ивлееву заподозрили в увеличении груди: фото до и после
Настю Ивлееву заподозрили в увеличении груди: фото до и после
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь