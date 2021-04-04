На Харьковщине женщина полгода хранила тело мертвого ребенка в сарае

В поселке Коротич, Харьковской области женщина родила мертвого ребенка и около полугода прятала тело в сарае.

Об этом 4 апреля сообщили в ГУ Нацполиции Харьковщины.

Об инциденте правоохранителям сообщил местный 44-летний житель в состоянии алкогольно опьянения. Мужчина расскзал, что еще 2 апреля его сожительница якобы на огороде своего домовладения похоронила собственного ребенка.

По адресу выехала группа полицейских, которые установили, что 34-летняя женщина в октябре 2020 года родила мертвую девочку и спрятала ее тело в сарае домовладения. Сожителю она рассказала, что оставила ребенка в больнице.

2 апреля между сожителями произошел конфликт, в ходе которого женщина заявила, что ребенок мертв и отдала мужчине пакет с якобы телом ребенка. В тот же день около 10:30 44-летний житель Коротича и похоронил малыша.

Во время осмотра двора было найдено тело ребенка в состоянии гнилостных изменений. Сама женщина не находилась на учете во время беременности и о родах и смерти никому не сообщала. При этом, она воспитывает двух малолетних детей.

Тело умершего направили в морг. В то время как в полиции завели уголовное дело по статье за "убийство матерью своего новорожденного ребенка", которая предусматривает до 5 лет за решеткой.

Напомним, что 3 апреля в Харькове в одной из квартир многоэтажного дома обнаружили труп мужчины. В результате ни одна городская служба не захотела увозить тело бесплатно.