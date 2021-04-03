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В Харькове сутки лежит труп: никто не хочет увозить его бесплатно (видео 18+)

В Харькове сутки лежит труп: никто не хочет увозить его бесплатно (видео 18+)
Обновлено 14:05 Сегодня Телеграф

В Харькове на жилмассиве Новые Дома в одной из квартир многоэтажки был обнаружен труп мужчины. В результате ни одна городская служба не захотела увозить тело бесплатно.

Информацию об этом разместил telegram-канал "Харьков Life"

Как выяснилось, труп находился в квартире дома по улице Танкопия 34. Неизвестно, сколько именно он там пролежал. Однако, местные жители заподозрили неладное когда из соседней квартиры начал распространятся специфический запах. После этого обеспокоенные соседи вызвали полицию.

Правоохранители вскрыли входную дверь и проникли внутрь помещения. После этого они зафиксировали факт наличия трупа и уехали.

Момент фиксации трупа вы можете увидеть на видео. Осторожно 18+.

В итоге никто забирать покойника так и не приехал. Соседи начали обзванивать городские службы, однако услышали в ответ, что подобная "услуга" обойдется им в 3000 гривен. По состоянию на полдень 3 апреля, тело мужчины оставалось на месте, спустя сутки после обнаружения.

Похоже для Харькова такая реакция городских служб на вывоз покойников довольна типична. В конце зимы на улице Отакара Яроша минимум пол дня пролежал труп, который никто не торопился забирать.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 178

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Харьков, Труп, городские службы.
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