В Харькове на улице пол дня пролежало тело мужчины: забирать никто не спешит (видео)

В Харькове на улице Отакара Яроша пол дня лежит труп.

Об этом сообщает местный Телеграм-канал "Харьков Life".

"На Отакара Яроша, 16а уже пол дня лежит труп…. Службам как всегда пофиг, так как никто денег не дал. Вокруг ходят дети, собаки обнюхивают", - сказано в сообщении.

В Телеграм-канале "Х**вый Харьков" сообщили, что мужчина выпрыгнул из последнего этажа.

Жители города оказались не в восторге от такой оперативности работы служб:

Как сообщалось ранее, на этой же улице вечером понедельника, 22 февраля, произошло убийство.

Там злоумышленник выстрелил из травматического оружия в голову мужчине, отчего тот скончался.

Скорую на место происшествия вызвали в 19:40. Медики прибыли через три минуты, но лишь смогли констатировать смерть мужчины.

Стрелка нашли по горячим следам и задержали.

Позже выяснилось, что причиной убийства стал денежный вопрос - один из них якобы задолжал другим 100 тысяч долларов.