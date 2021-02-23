Была ссора из-за денег: выяснились новые детали убийства мужчины возле супермаркета в Харькове

Ювелира, который владел частным предприятием по изготовлению и продаже ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями расстреляли в Харькове из-за денежного долга.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В тот вечер состоялась встреча между несколькими мужчинами, чтобы решить финансовый вопрос - один из них якобы задолжал другому около 100 тысяч долларов США.

"Вместе с мужчиной, который давал указанную сумму в долг, приехали еще несколько его знакомых. В ходе общения между подозреваемым и другими лицами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый достал пистолет и выстрелил в одного из оппонентов", - рассказали в ведомстве.

После этого стрелок скрылся с места происшествия на своем автомобиле. А мужчина, получивший пулю в голову, скончался на месте.

Как сообщал "Телеграф", в Харькове правоохранители задержали мужчину, который, по предварительным данным следствия, может быть причастен к убийству в Шевченковском районе города. Задержанным оказался 50-летний мужчина.

Также ранее стало известно, что преступники заранее отключили или заглушили установленные на месте преступления камеры видеонаблюдения на месте убийства ювелира.