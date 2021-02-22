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В Харькове возле супермаркета застрелили человека: первые фото с места трагедии

В Харькове возле супермаркета застрелили человека: первые фото с места трагедии
20:41 Сегодня Телеграф

Поздно вечером в понедельник, 22 февраля, в Харькове произошло смертельное ЧП: в переулке Отакара Яроша, 20 возле «Унифехта» прохожие обнаружили труп с простреленной головой.

Об этом сообщается в Telegram-каналах "ХС Харьков" и "ВЕХА Харьков".

"На Отакара Яроша, 20 возле "Унифехта" труп. Пишут, что огнестрел в голову", - говорится в сообщении.

Труп в Харькове

По данным "ВЕХА Харьков", мужчину застрелили прямо на ступеньках супермаркета "АТБ". Сообщается, что мужчине выстелили прямо в голову.

Труп в Харькове

На опубликованных кадрах видно, что на месте стоит машина скорой помощи. Территория ЧП уже оцеплена. На место уже прибыли сотрудники полиции.

Как сообщают в Telegram-канале "Харьков 1654", убийство произошло около 19:30. Вызов на "103" поступил в 19:40. Со слов очевидцев, убили молодого человека выстрелом в голову. Проезд на месте происшествия перекрыт.

Как сообщал "Телеграф", ранее в ресторане в Харькове был убит якобы бывший охранник нардепа из ОПЗЖ Дмитрия Шенцева. Впрочем, позже, сам Шенцев заявил, что личность погибшего ему неизвестна.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Харьков, Стрельба, Фото, Трупы, АТБ.
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