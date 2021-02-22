Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)

В понедельник вечером 22 февраля в Харькове в переулке Отакара Яроша был застрелен мужчина.

Как сообщает Суспільне, проезд возле дома №20 ограничен.

"Скорую на место происшествия вызвали в 19:40. Медики прибыли через три минуты и констатировали смерть мужчины", - пишет издание со ссылкой на директора Центра медпомощи Виктора Забашту.

Больше он не рассказал, однако уточнил, что убитый был молодым мужчиной, а также подтвердил, что мужчина погиб от огнестрельного ранения в голову.

В свою очередь в Телеграм-канале ТРУХА сообщили, что правоохранители объявили план "Сирена" и разыскивают два автомобиля - белый Audi с черной крышей и Skoda Superb.

Также там сообщили, что в момент убийства установленные на здании камеры были заглушены.

По данным ХС-Салтовка убит мужчина 1981 года рождения.

Также появились противоречивые данные о личности стрелка и жертвы. Так Телеграм-канал "Ху**ый Харьков" сообщает, что погибший был ювелиром и владел частным предприятием, которое занимается производством и реализацией ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями. В то же время ТРУХА пишет, что этот предприниматель был стрелком, а выстрел был произведен из травматического оружия.

Как сообщалось ранее, в Дрогобыче во Львовской области от взрыва гранаты погибло двое мужчин, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями.