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Решил похвастаться: во Львовской области двое мужчин погибли от взрыва гранаты (видео)

Решил похвастаться: во Львовской области двое мужчин погибли от взрыва гранаты (видео)
Обновлено 22:05 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В городе Дрогобич, что во Львовской области, мужчина решил похвастаться гранатой перед знакомыми и это закончилось катастрофой. 

Об этом написал заместитель главы МВД Антон Геращенко в Фейсбук. 

"Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Как говорят соседи - мужчины дружили. Недавно вместе вернулись с заработков в Польше. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках", - написал Геращенко. 

Он отметил, что двое мужчин погибли на месте, а женщину с многочисленными осколочными ранениями доставили в больницу. 

По его словам, в прошлом году полиция изъяла у населения 4,4 тысячи гранат и 259 гранатометов. 

"Это ужасное видео демонстрирует, насколько наши сограждане не ценят ни свою, ни чужую жизнь! Поэтому МВД на Национальная полиция выступает категорически против любого ослабления контроля за оборотом оружия", - написал он.

Как сообщалось ранее,19 февраля в Печерском районе столицы, на улице Архитектора Городецкого, водитель поспорил с пешеходом и убил того двумя ударами кулака. 

Позже мужчину задержали и арестовали, 20 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Львовская область, Гранаты, Антон Геращенко, Нацполиция, Дрогобич.
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