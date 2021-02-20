Решил похвастаться: во Львовской области двое мужчин погибли от взрыва гранаты (видео)

В городе Дрогобич, что во Львовской области, мужчина решил похвастаться гранатой перед знакомыми и это закончилось катастрофой.

Об этом написал заместитель главы МВД Антон Геращенко в Фейсбук.

"Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Как говорят соседи - мужчины дружили. Недавно вместе вернулись с заработков в Польше. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках", - написал Геращенко.

Он отметил, что двое мужчин погибли на месте, а женщину с многочисленными осколочными ранениями доставили в больницу.

По его словам, в прошлом году полиция изъяла у населения 4,4 тысячи гранат и 259 гранатометов.

"Это ужасное видео демонстрирует, насколько наши сограждане не ценят ни свою, ни чужую жизнь! Поэтому МВД на Национальная полиция выступает категорически против любого ослабления контроля за оборотом оружия", - написал он.

Как сообщалось ранее,19 февраля в Печерском районе столицы, на улице Архитектора Городецкого, водитель поспорил с пешеходом и убил того двумя ударами кулака.

Позже мужчину задержали и арестовали, 20 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.