Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)

В Киеве 19 февраля на улице Архитектора Городецкого, что в Печерском районе, между водителем и пешеходом возник конфликт, вследствие которого вспыхнула короткая драка.

Как сообщает прокуратура Киева, водитель "Хюндай" вышел из авто и нанес несколько ударов пешеходу, переходившему дорогу по "зебре".

От полученных травм мужчина 1969 года рождения скончался на месте.

Сам водитель, гражданин Азербайджана 1992 года рождения, с места попытался скрыться, однако позже его задержали сотрудники полиции на перекрестке улиц Братиславской и Стальского.

Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжелое телесное повреждение, приведшее к смерти).

Как сообщалось ранее, в Харькове бойцы КОРДа задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве и поджоге автомобиля начальника одного из департаментов пограничной службы Харьковской области.