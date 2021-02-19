Скачать
Пятница, 19.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко
СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко
"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире
Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире
Одной маски теперь недостаточно: в Чехии усиливают меры карантинной безопасности
Одной маски теперь недостаточно: в Чехии усиливают меры карантинной безопасности

Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)

Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
18:03 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Киеве 19 февраля на улице Архитектора Городецкого, что в Печерском районе, между водителем и пешеходом возник конфликт, вследствие которого вспыхнула короткая драка. 

Как сообщает прокуратура Киева, водитель "Хюндай" вышел из авто и нанес несколько ударов пешеходу, переходившему дорогу по "зебре". 

От полученных травм мужчина 1969 года рождения скончался на месте. 

Сам водитель, гражданин Азербайджана 1992 года рождения, с места попытался скрыться, однако позже его задержали сотрудники полиции на перекрестке улиц Братиславской и Стальского. 

Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжелое телесное повреждение, приведшее к смерти). 

Как сообщалось ранее, в Харькове бойцы КОРДа задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве и поджоге автомобиля начальника одного из департаментов пограничной службы Харьковской области. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 188

Все по теме:

Киев, Убийство, ЧП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Девушка лишилась руководящей должности в больнице из-за своей внешности: фото красотки
02 На курорте в Египте трагически погибла украинка: что известно
03 "Оскар" за лучшую мужскую роль: реакция Ганапольского на покупку Порошенко "Прямого" поразила сеть
04 По Крымскому мосту впервые в истории перекрыто движение: причина на видео
05 Застрелил пьяным 9-летнего ребенка из-за шума ремонта: суд РФ принял решение в громком деле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Зеленский придумал, как обойти бойкот нардепов по поводу Витренко: журналисты нашли интересный документ
Зеленский придумал, как обойти бойкот нардепов по поводу Витренко: журналисты нашли интересный документ
Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям
Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь