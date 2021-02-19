В центре Харькова бойцы КОРДа "взяли" криминального авторитета: видео задержания

Целую спецоперацию провели в пятницу, 19 февраля, украинские силовики. В Харькове был задержан мужчина, подозреваемый в вымогательстве.

В следственных действиях приняли участие сотрудники Департамента стратегических расследований и КОРД.

"По нашим данным, задержанным оказался харьковчанин Роман Х., которого подозревают в вымогательстве. Мужчина передвигался на внедорожнике Lexus. Его задержали на улице Квитки-Основьяненко, где сейчас идут следственные действия", - сообщает Newsroom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Само видео задержания опубликовал telegram-канал "Харьков Life".

"Вымогали 2 тысячи долларов США и подожгли автомобиль. Группа из четырех человек, долго требовала у мужчины деньги в сумме $ 2 000. В октябре 2020 года у пострадавшего возник конфликт с четырьмя людьми, которые стали требовать у него деньги, указывая на несуществующий долг. При этом злоумышленники угрожали применением физического насилия и уничтожением его имущества. Продолжая давить на жертву, неизвестный бросил взрывную шашку в помещение шиномонтажа, принадлежащее пострадавшему", сообщили на канале.

Так же указано, что 15 января текущего года пострадавшая передала злоумышленникам 10 тысяч гривен через посредника по уплате части долга и после передачи второй части 19 февраля четверо членов группы были задержаны.

Кроме того, установлено, что эти лица причастны к поджогу автомобиля, принадлежащего начальнику одного из департаментов пограничной службы Харьковской области.", отметили на канале.

Напомни, на Одесчине задержали украинца-предателя, ставшего главарем боевиков "ЛНР".