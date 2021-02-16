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На Одесчине задержали украинца-предателя, ставшего главарем боевиков "ЛНР" (фото и видео)

На Одесчине задержали украинца-предателя, ставшего главарем боевиков "ЛНР" (фото и видео)
Обновлено 12:32 Сегодня Телеграф

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, уроженец Луганщины в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его "охрану". Впоследствии продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против сил АТО / ООС в составе так называемого "3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ" в качестве командира разведывательно-диверсионной группы", - информируют в ведомстве.

На подконтрольную украинской власти территорию преступник прибыл для выполнения разведывательных задач по украинским военным объектам. Здесь он и был задержан по прибытии.

"Сейчас гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в СБУ.

Напомним, СБУ выявила кандидата на службу в Нацгвардию с российским паспортом.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Одесса, СБУ, Боевики, РДГ.
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