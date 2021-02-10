СБУ выявила кандидата на службу в Нацгвардию с российским паспортом

У киевлянина, пытавшегося поступить на службу в Национальную Гвардию, оказался российский паспорт. Мужчина получил документ в 2019 году.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины установила скрытое гражданство Российской Федерации у кандидата на службу в батальон оперативного назначения Национальной гвардии, который регулярно привлекается к выполнению боевых задач в районе проведения ООС.

"Житель Киева, который до 2016 года проживал на временно оккупированной территории АР Крым, по собственной инициативе обратился к представителям Нацгвардии для заключения контракта на прохождение военной службы. При этом, при подаче соответствующих документов в украинскую силовую структуру, кандидат сознательно скрыл информацию о наличии паспорта гражданина РФ", - сообщает пресс-цент СБУ.

По данным силовиков, гражданство РФ киевлянин смог получить лишь в 2019 году на территории оккупированного Крыма. Сейчас им занимается контрразведка СБУ – проверяют на возможную причастность к сети спецслужб РФ.

Напомним, СБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб Российской Федерации, которая пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине через Telegram-каналы.