СБУ заявила, что телеграм-каналы "Резидент" и "Легитимный" контролируют спецслужбы РФ

Система Безопасности Украины разоблачила агентурную сеть спецслужб Российской Федерации, которая пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине через Telegram-каналы.

Об этом сообщили в Фейсбуке СБУ.

В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы ГУ Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они сейчас "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" - Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

Спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов.

Речь идет о таких каналах как:

"Легитимный",

"Резидент",

"Картель",

"Сплетница",

"Черный квартал",

"Политический расклад",

"Нетипичное Запорожье",

"Тремпель Харьков",

"Одесский фраер",

"Днепр live",

"Николаев live",

"Херсон live".

Установлено, что "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана".

Фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах.

Служба безопасности Украины уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов. Проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезпеци государства.

В то же время сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участницы агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Стоит напомнить, что ранее Служба безопасности Украины провела следственно-оперативные действия в Запорожье по месту оглашения акционерных сборов ООО "МС-4".