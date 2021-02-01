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СБУ заявила, что телеграм-каналы "Резидент" и "Легитимный" контролируют спецслужбы РФ

СБУ заявила, что телеграм-каналы "Резидент" и "Легитимный" контролируют спецслужбы РФ
14:27 Сегодня Телеграф

Система Безопасности Украины разоблачила агентурную сеть спецслужб Российской Федерации, которая пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине через Telegram-каналы.

Об этом сообщили в Фейсбуке СБУ.

В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы ГУ Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они сейчас "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" - Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

Спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов.

Речь идет о таких каналах как:

  • "Легитимный", 
  • "Резидент", 
  • "Картель", 
  • "Сплетница", 
  • "Черный квартал", 
  • "Политический расклад",
  • "Нетипичное Запорожье",
  •  "Тремпель Харьков",
  •  "Одесский фраер",
  • "Днепр live", 
  • "Николаев live", 
  • "Херсон live".

Установлено, что "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". 

Фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах.

Служба безопасности Украины уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов. Проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезпеци государства.

В то же время сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участницы агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Стоит напомнить, что ранее Служба безопасности Украины провела следственно-оперативные действия в Запорожье по месту оглашения акционерных сборов ООО "МС-4". 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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СБУ, Россия.
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