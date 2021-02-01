СБУ заявила, что телеграм-каналы "Резидент" и "Легитимный" контролируют спецслужбы РФ

Система Безопасности Украины разоблачила агентурную сеть спецслужб Российской Федерации, которая пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине через Telegram-каналы.
Об этом сообщили в Фейсбуке СБУ.
В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы ГУ Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они сейчас "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" - Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.
Спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов.
Речь идет о таких каналах как:
Установлено, что "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана".
Фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах.
Служба безопасности Украины уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов. Проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезпеци государства.
В то же время сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участницы агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Стоит напомнить, что ранее Служба безопасности Украины провела следственно-оперативные действия в Запорожье по месту оглашения акционерных сборов ООО "МС-4".