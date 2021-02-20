Суд вынес решение в деле о смертельном избиении человека в центре Киева

Водителя автомобиля "Хюндай", который 19 февраля до смерти избил пешехода в Киеве, арестовали.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киев в Фейсбук.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры N 6 водителю автомобиля "Хюндай", который подозревается в нанесении смертельного удара пешеходу, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Печерском районе столицы, на улице Архитектора Городецкого, произошел конфликт между водителем и пешеходом, переходившим дорогу по "зебре".

После краткого словесного конфликте, водитель выскочил из автомобиля и нанес пешеходу два удара в голову.

Пострадавший скончался на месте, а водитель, гражданин Азербайджана 1992 года рождения, скрылся с места происшествия. Позже его задержали правоохранители.