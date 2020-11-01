Скачать
Воскресенье, 01.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Новые лица закончились: пойдет ли Зеленский на смену премьера и кто может сесть в кресло Шмыгаля
Новые лица закончились: пойдет ли Зеленский на смену премьера и кто может сесть в кресло Шмыгаля
В Украине подорожал газ для населения: сколько стоит кубометр с 1 ноября
В Украине подорожал газ для населения: сколько стоит кубометр с 1 ноября
Известный врач сообщил хорошие новости о коронавирусе и назвал сроки окончания эпидемии в Украине
Известный врач сообщил хорошие новости о коронавирусе и назвал сроки окончания эпидемии в Украине
Усик - Чисора: хроника боя
Усик - Чисора: хроника боя

Появилась новая версия убийства экс-охранника нардепа в Харькове

Появилась новая версия убийства экс-охранника нардепа в Харькове
13:01 Сегодня Телеграф

В ночь на 1 ноября в одном из ресторанов Харькова был убит якобы бывший охранник нардепа от "ОПЗЖ" Дмитрия Шенцева.

Предварительно сообщалось, что погибший зашел в помещение и открыл стрельбу, после чего посетители начали бить о него стеклянные бутылки. Однако оказалось, что мужчина погиб от ножевого ранения.

Об этом сообщает Telegram-канал ТРУХА Харьков.

"Мужчину убили ножом попав в артерию! Человек, который нанес удары, сейчас в 4 неотложке с ранами от резиновых пуль. Так что, никакого самосуда толпы не было", - говорится в сообщении.

Итальянец убил свою жену украинку молотком, пока она спала: подробности трагедии

В полиции пока никак не комментируют эту информацию.

Сам Дмитрий Шенцев, которого назвали клиентом убитого заявил, что не был знаком с ним.

"Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал. Точка", - написал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Харьков, Убийство, Дмитрий Шенцев, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине запретили рыбалку
02 Усик - Чисора: видео боя
03 Что изменилось с 1 ноября 2020 в Украине
04 Известный врач сообщил хорошие новости о коронавирусе и назвал сроки окончания эпидемии в Украине
05 "Русский мир" во всей красе: в сети показали фото разрухи в Горловке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США хотят ввести в Карабах скандинавских миротворцев
США хотят ввести в Карабах скандинавских миротворцев
Украину зальет дождями: синоптики рассказали, какой будет погода в начале ноября
Украину зальет дождями: синоптики рассказали, какой будет погода в начале ноября
Ждать ли доллара по 30? Появился прогноз курса валют в Украине на ноябрь
Ждать ли доллара по 30? Появился прогноз курса валют в Украине на ноябрь
Мы увидим их совсем другими: Потап рассказал о будущем Нади Дорофеевой и Позитива
Мы увидим их совсем другими: Потап рассказал о будущем Нади Дорофеевой и Позитива
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь