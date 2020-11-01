Появилась новая версия убийства экс-охранника нардепа в Харькове

В ночь на 1 ноября в одном из ресторанов Харькова был убит якобы бывший охранник нардепа от "ОПЗЖ" Дмитрия Шенцева.

Предварительно сообщалось, что погибший зашел в помещение и открыл стрельбу, после чего посетители начали бить о него стеклянные бутылки. Однако оказалось, что мужчина погиб от ножевого ранения.

Об этом сообщает Telegram-канал ТРУХА Харьков.

"Мужчину убили ножом попав в артерию! Человек, который нанес удары, сейчас в 4 неотложке с ранами от резиновых пуль. Так что, никакого самосуда толпы не было", - говорится в сообщении.

В полиции пока никак не комментируют эту информацию.

Сам Дмитрий Шенцев, которого назвали клиентом убитого заявил, что не был знаком с ним.

"Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал. Точка", - написал он.