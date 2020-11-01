Бывшего охранника нардепа до смерти забили бутылками в харьковском ресторане: подробности, фото и видео

В ночь с 31 октября на 1 ноября в Харькове, в караоке-ресторане Biani Champagneria, произошла стрельба, которая закончилась убийством.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источник в полиции.

Мужчина, на вид 35-40 лет, зашел в ресторан, достал пистолет Форт-12, который зарегистрирован за ним, и начал стрелять.

"Посетители начали его укрощать, разбивая бутылки об него", - сообщили правоохранители. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По предварительной информации, погибший стрелок - Смирнов Руслан Вадимович. Он был охранником народного депутата от "ОПЗЖ" Дмитрия Шенцева.

В Telegram-канале Типичное ХТЗ показали, что сейчас происходит на месте происшествия.

На ролике видно, что вход в ресторан огорожен специальной лентой.