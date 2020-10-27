Итальянец убил свою жену украинку молотком, пока она спала: подробности трагедии

26 октября сеть потрясло жуткое убийство украинки Веры Мудрой в итальянском городе Римини.

Об этом рассказала в украинская журналистка Марианна Сороневич.

По предварительным данным, женщина трагически погибла от рук своего мужа итальянца.

Смерть наступила в результате травмы головы, полученной от тупого предмета.

Мужчина убил жену молотком (окровавленное орудие убийство нашли возле тела убитой) во сне, после чего он оставил квартиру и пошел по городу в направлении порта.

Он пешком прошел большую часть города, пока не добрался до порта, там он наконец-то решился взять в руки мобильный и позвонить в полицию.

Джованни Лагвардия сразу признал свою вину, попросив задержать его. Полицейским он сказал, что жена якобы постоянно требовала от него денег, которые потом отправляла родным в Украину.

О мужчине известно, что ему 69 лет. Всю жизнь он проработал сантехником и никогда не имел проблем с законом. Теперь же он находится под арестом.

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