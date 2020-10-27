В Египте акула напала на семью украинцев: появились свежие данные о пострадавшем ребенке и его маме

Семья из Украины, на которую 25 октября напала акула сейчас находится в больнице. Пострадавший от нападения акулы 12-летний ребенок до сих пор находится в тяжелом состоянии, женщина в удовлетворительном.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в комментарии Hromadske.

По информации посольства Украины в Египте, пострадавшие отдыхали с 20 октября в городе Шарм-эль-Шейх.

Нападение акулы произошло 25 октября, в воскресенье, во время подводного плавания (снорклинга) в национальном заповеднике Рас-Мохаммед, который находится в районе действия официального запрета любых видов подводного плавания.

Пострадавший 12-летний мальчик, которому ампутировали руку, на данный момент находится в реанимации в больнице Шарм-эль-Шейха, ему уже провели одну из двух запланированных операций. Женщину, которая также пострадала от нападения, перевели из отделения интенсивной терапии в стационарную палату и сейчас ее состояние удовлетворительное. Эвакуировать их в Украину пока не планурют.

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