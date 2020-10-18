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В Праге открыли отель для людей с коронавирусом: сколько стоят и как выглядят номера (фото)

В Праге открыли отель для людей с коронавирусом: сколько стоят и как выглядят номера (фото)
Обновлено 19:48 Сегодня Телеграф Novinky Фото: booking.com
В Чехии открыли первый "коронавирусный" отель.

В самом центре Праги открылся отель в котором могут остановиться только люди с COVID-19. 

В среду, 14 октября, гостиничная сеть Czech Inn Hotels открыла четырехзвездочный отель Legerova 9. Для гостей все работает бесконтактно.

Заказчик может забронировать номер через сайт или заказать по телефону. На ресепшене в холле отеля есть только монитор, ключи находятся в двери номера. Все свои пожелания постоялец сообщает в электронном виде или по телефону.

Помимо блюд, предлагаемых кухней отеля, человек может заказать что-нибудь извне, например еду или лекарства.

"Вместимость отеля составляет 55 номеров. Со среды, когда мы перешли на этот режим, сохраняется высокий интерес. В основном заказывают одноместные номера, но мы также размещаем в парах людей, которые не хотят подвергать опасности кого-либо дома. Крупные компании также заинтересованы в наших услугах, и они размещают своих, заразившихся коронавирусом, сотрудников за свой счет, - сказала Праве Катарина Кноцикова, управляющая отеля.

 В отеле разрешено проживать только людям с COVID-19, тем же, кто просто отбывает карантин или ждет результата доступ в отель закрыт.  

Согласно новым правилам отеля, гостю не разрешается покидать номер во время пребывания, за исключением визита к врачу или предоставления предметов первой необходимости.

Не исключено, что к первому чисто "ковидному" отелю постепенно будут добавляться и другие. По данным Ассоциации отелей и ресторанов Чешской Республики, почти половина пражских гостиниц рассматривает возможность закрытия. В других регионах Чешской Республики 30% отелей рассматривают возможность аналогичного шага. По данным ассоциации, с марта закрыто 10 процентов чешских отелей.

Согласно данным booking.com, номер на одного человека на неделю обойдется постояльцу в 8 775 гривень, на одну ночь - 1463 гривни. 

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Чехия, Туризм, Отель, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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