В Египте акула откусила часть руки ребенку из Украины и покусала его мать: что известно об этом инциденте

Во время отдыха в Египте акула напала на семью из Украины, нанеся тяжелые ранения двенадцатилетнему мальчику.

Об этом сообщает Государственное агенство развития туризма Украины в Фейсбук.

"В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", - сказано в сообщении.

Госагентство обратило внимание на то, что вопреки запретам властей, туристы продолжают покупать у местных экстремальные туры. также ведомство напомнило, что для этого нужна специальная страховка.

"Сейчас лечение взяло на себя правительство Египта, предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины вышло на связь с родными пострадавших", - говорится в сообщении.

Туркомпания JoinUP предоставила больше сведений об инциденте.

"В воскресенье 25 октября во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе семья туристов пострадала от акулы. Это произошло во время погружения на территории заповедника "Рас Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена. Мать и ее 12-летнего сына покусала акула. Травмы также получил инструктор, который проводил экскурсию", - говорится в сообщении.

По их данным туристы заказали услугу погружения с аквалангом с экскурсионной яхты у третьих лиц, не связанных с туроператором.

Также компания напомнила, что начиная с 1 ноября 2019 такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводного экосистемы.

Отмечается, что в попытке заказать погружение, туристы изначально обращались к гиду, но были предупреждены о том, что это запрещено властями Египта. После чего те решили обратиться к третьей стороне.

Напомним, в Киеве родители оставили трехлетнего мальчика одного и уехали.