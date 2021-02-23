Один выстрел в голову: в Харькове по горячим следам задержали предполагаемого убийцу

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который, по предварительным данным следствия, может быть причастен к убийству в Шевченковском районе города. Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области, задержанный – 50-летний мужчина.

Само убийство произошло 22 февраля около 19:30 в переулке Отакара Яроша. Очевидцы сообщили о звуке выстрела и вызвали полицейских. Подоспев на место происшествия, полицейские увидели тело 40-летнего харьковчанина с пулей в голове.

Правоохранители сразу же приступили к поискам убийцы. Для его задержания в городе ввели операцию "Сирена". Схватить предполагаемого злоумышленника удалось уже за пределами Харькова.

Задержанного доставили в Харьковское районное управление полиции №3 для допроса. В ближайшее время его могут сообщить о подозрении в совершении убийства по статье 115. Максимальная санкция за такое преступление – 15 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" со ссылкой на соцсети писал, что погибший был ювелиром и владел частным предприятием, которое занимается изготовлением и продажей ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями.