В полиции рассказали о подозреваемом, которому хватило одного выстрела для убийства мужчины в Харькове

Полиция установила личность стрелка, который убил мужчину в Харькове в переулке Отакара Яроша вечером 22 февраля.

Об этом пишет Depo.Харків, ссылаясь на слова начальника следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергея Чижа.

Он рассказал, что злоумышленник совершил только один выстрел и не стал делать контрольный.

"Оперативные работники уже фактически установили личность преступника. В настоящее время проводится ряд мероприятий для его задержания", - заявил Чиж.

При этом он убежден, что сотрудники правоохранительных органов задержат злоумышленника в краткие сроки, после чего тому объявят о подозрении, а уголовное дело отправят в суд.

Он подчеркнул, что полиция ищет одного человека.

Чиж рассказал, что между преступником и потерпевшим произошел конфликт, во время которого первый достал пистолет и выстрелил.

Личность погибшего установлена, также найдены свидетели происшествия, которых допрашивают.

Рассматривается несколько версий произошедшего, среди которых и конфликт из-за денег.

Как сообщалось ранее, в понедельник вечером в Харькове в переулке Отакара Яроша был застрелен мужчина.

Скорую на место происшествия вызвали в 19:40. Медики прибыли через три минуты, но лишь смогли констатировать смерть мужчины.