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В полиции рассказали о подозреваемом, которому хватило одного выстрела для убийства мужчины в Харькове

В полиции рассказали о подозреваемом, которому хватило одного выстрела для убийства мужчины в Харькове
22:54 Пн, 22 Февраль 2021 Телеграф Фото: Полиция

Полиция установила личность стрелка, который убил мужчину в Харькове в переулке Отакара Яроша вечером 22 февраля. 

Об этом пишет Depo.Харків, ссылаясь на слова начальника следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергея Чижа. 

Он рассказал, что злоумышленник совершил только один выстрел и не стал делать контрольный. 

"Оперативные работники уже фактически установили личность преступника. В настоящее время проводится ряд мероприятий для его задержания", - заявил Чиж. 

При этом он убежден, что сотрудники правоохранительных органов задержат злоумышленника в краткие сроки, после чего тому объявят о подозрении, а уголовное дело отправят в суд. 

Он подчеркнул, что полиция ищет одного человека. 

Чиж рассказал, что между преступником и потерпевшим произошел конфликт, во время которого первый достал пистолет и выстрелил. 

Личность погибшего установлена, также найдены свидетели происшествия, которых допрашивают. 

Рассматривается несколько версий произошедшего, среди которых и конфликт из-за денег. 

Как сообщалось ранее, в понедельник вечером в Харькове в переулке Отакара Яроша был застрелен мужчина

Скорую на место происшествия вызвали в 19:40. Медики прибыли через три минуты, но лишь смогли констатировать смерть мужчины.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Харьков, Убийство, Нацполиция.
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