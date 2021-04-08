Нашли обессиленным у болота: на Волыни произошло ЧП с ребенком (фото, видео)

На Волыни за 4 часа нашли второклассника, который заблудился в лесу и 15 часов ходил по неизвестной местности и даже ночевал возле болота за десять километров от дома.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области

К поискам школьника в четверг, 8 апреля, привлекли более полутора сотен полицейских и более 20 сотрудников Нацгвардии.

Ребенка полицейские вместе со служебными собаками нашли уже через четыре часа после начала масштабных поисков. Первыми парня заметили правоохранители и служебная собака Ника с гвардейским кинологом сержантом Денисом Тимченко.

"Обессиленный ребенок лежал в камышах у болота. И он едва смог встать, когда увидел полицейских. Не хочется и думать о том, что могло бы случиться, если бы поисковая группа опоздала хотя бы на несколько минут, - рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. - Через болотистую местность пришлось везти школьника на подводе. Мальчик находился в стрессовом состоянии, поэтому один из полицейских взял его на руки, чтобы успокоить. Малый так крепко схватился и прижался к оперуполномоченному, что он так и донес ребенка в село на руках".

К счастью, со школьником все хорошо.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Ровенской области потерялся 3-летний ребенок, собиравший грибы с отцом. Позже его нашли.