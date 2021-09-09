На берегу Днепра в Киеве убили женщину в палатке: ей негде было жить на заработках (фото 18+)

В причастности к убийству подозревают двух мужчин.

В Оболонском районе Киева на улице Приречной шестого сентября нашли тело женщины. Она жила в палатке и работала на фирму, которая направляла сотрудников в супермаркеты. Ее звали Оксана.

Об этом сообщают Факты.

Убитой женщине было 37 лет. В Киев она приехала, чтобы заработать денег. Жила в палатке на берегу реки, поскольку финансов на жилье не хватало — Оксана выходила на смены как подменный кассир. В столицу она приехала из Черниговской области.

Погибшая жительница Черниговской области

Согласно имеющейся информации преступление совершили с особой жестокостью — женщину сильно избили. Полиции пока не удалось выяснить чем. Возле палатки, где жила Оксана найдена кровь, впитавшаяся в песок.

Палатка, где жила женщина

Следы крови на песке

К преступлению могут быть причастны двое мужчин — заявила полиция Киева после просмотра видео с камер наблюдения и опроса свидетелей. Фоторобот одного из них они опубликовали на сайте.

Фоторобот подозреваемого

По словам руководителя Оболонского управления полиции Евгения Худякова разыскиваемому на вид около 60-65 лет, рост — до 180 см, загорелый с седой бородой и волосами. Из особых примет — нет части зубов в верхней челюсти. Второй мужчина моложе — около 25-35 лет, того же роста, спортивный с короткими темными волосами.

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