Укр

В Киеве мужчина выстрелом в грудь убил прохожего, с которым не мог решить спор (фото, видео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Фото с места убийства мужчины на улице Овруцкой в Киеве Новость обновлена 27 сентября 2021, 14:39
Фото с места убийства мужчины на улице Овруцкой в Киеве

Стрелку грозит до 15 лет за решеткой

В Киеве посреди улицы возник конфликт между двумя прохожими, который фатально завершился для одного из них — оппонент застрелил мужчину выстрелом в грудь из пневматического пистолета.

Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Трагический инцидент произошел на улице Овруцкой в Шевченковском районе города. В полицию сообщили о стрельбе на улице, а по прибытию правоохранители нашли там тело мужчины с ранением в грудь.

Как выяснилось, между двумя прохожими возник конфликт, в ходе чего мужчина 1998 года рождения выстрелил из травматического оружия в 44-летнего оппонента. Тот от ранения в грудь погиб на месте.

Злоумышленником оказался киевлянин. Его задержали и поместили в СИЗО. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления, также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Стрелку грозит от 7 до 15 лет лишения свободы по по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В Киеве на Овруцкой застрелили прохожего
В Киеве на Овруцкой застрелили прохожего
В Киеве на Овруцкой застрелили прохожего
В Киеве на Овруцкой застрелили прохожего

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве с особой жестокостью убили женщину, которая приехала в столицу на заработки и из-за нехватки средств проживала в палатке.

Теги:
#Киев #Полиция #Убийство #Стрельба
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