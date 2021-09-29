Укр

Защищал работника заправки: в Киеве мужчина до смерти избил пьяного дебошира (видео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Киевлянин убил мужчину, защищая работника АЗС Новость обновлена 29 сентября 2021, 12:10
Киевлянин убил мужчину, защищая работника АЗС

От полученных травм 45-летний мужчина скончался на месте

В Киеве на автозаправочной станции местный житель убил пьяного дебошира, который цеплялся к оператору заправки. Киевлянину грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом в среду, 29 сентября, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел на АЗС на проспекте Романа Шухевича. Как сообщили правоохранители, выпивший мужчина начал приставать к оператору, который заправлял такси. В его защиту стал пассажир этого автомобиля, после чего возник конфликт. В ходе спора киевлянин несколько раз ударил пьяного дебошира в живот и по голове и он упал на землю.

Пассажир такси уехал с места, однако через некоторое время вернулся и вызвал скорую. Медики по приезду констатировали смерть 45-летнего мужчины и вызвали полицию.

За содеянное киевлянину 1995 года рождения грозит до десяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве посреди улицы во время конфликта между прохожими, один из них застрелил оппонента выстрелом в грудь из пневматического пистолета.

Теги:
#Киев #Полиция #Убийство #АЗС
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