Новорожденный умирал от голода и холода: мать бросила ребенка в выгребную яму в Беларуси
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 11
Мать ребенка часто употребляла алкоголь.
В белорусском Гомеле местная жительница родила ребенка в туалете и выбросила его в выгребную яму.
Об этом пишет NEXTA.
Младенца заметили прохожие и вызвали спасателей. Те смогли достать его и передать в больницу, теперь за его жизнь борются врачи.
Отмечается, что ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Что касается матери, то нею оказалась 26-летняя женщина, уличенная в злоупотреблении алкоголем. Ее уже задержали и открыли против нее дело по статье о покушении на жизнь малолетнего ребенка.
Теперь горе-матери светит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет.
Как сообщалось ранее, в российской Перми мужчина набросился на случайных девочек с кулаками из-за того, что те, якобы обидели его дочь. Впрочем, как оказалось позже пострадавшие к его дочери никакого отношения не имеют, так что позже ему пришлось извиняться перед ними за свои "воспитательные работы".
- Дата публикации
-
- Категория
-