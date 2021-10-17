Новорожденный умирал от голода и холода: мать бросила ребенка в выгребную яму в Беларуси

Мать ребенка часто употребляла алкоголь.

В белорусском Гомеле местная жительница родила ребенка в туалете и выбросила его в выгребную яму.

Об этом пишет NEXTA.

Младенца заметили прохожие и вызвали спасателей. Те смогли достать его и передать в больницу, теперь за его жизнь борются врачи.

Отмечается, что ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Что касается матери, то нею оказалась 26-летняя женщина, уличенная в злоупотреблении алкоголем. Ее уже задержали и открыли против нее дело по статье о покушении на жизнь малолетнего ребенка.

Теперь горе-матери светит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет.

Как сообщалось ранее, в российской Перми мужчина набросился на случайных девочек с кулаками из-за того, что те, якобы обидели его дочь. Впрочем, как оказалось позже пострадавшие к его дочери никакого отношения не имеют, так что позже ему пришлось извиняться перед ними за свои "воспитательные работы".