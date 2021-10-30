Весь в фекалиях и постоянно плакал: в Запорожье больного ребенка-сироту запирали одного в палате (видео)
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На присмотр за годовалым ребенком у медицинского персонала не хватало достаточно времени
В субботу, 30 октября, в Запорожской городской детской больнице №5 разразился скандал из-за ребенка сироты. В сеть выложили видео, как годовалый мальчик находится в палате один, без должного присмотра — и так продолжается часами.
Видеозаписью от пациентки учреждения Анны Щ. поделились в Telegram-канале "Prana.108".
По словам женщины, ребенок был найден на улице, и его даже не успели оформить в какой-нибудь из детдомов. Наплыв пациентов в коронавирусном отделении большой, поэтому на мальчика медикам элементарно не хватает времени.
"Он закрыт в палате один и кричит весь день, медсестры только заходят покормить. Вчера соседка по палате его мыла, он был весь обкакан, и попка уже красная от этого", — поделилась наблюдениями Анна Щ.
По ее мнению, так поступать нельзя — ведь в годовалом возрасте дети являются очень любопытными и могут пострадать, даже просто выпав из кроватки.
После того, как информация о состоянии сироты разлеталась социальными сетями, о случившемся узнали в Запорожской облгосадминистрации.
Одна из заместительниц председателя муниципалитета, а по совместительству еще и волонтерка Злата Некрасова рассказала больше деталей. На снимках, которые она разместила в своем Facebook видно, что ребенок уже переодет в чистое и ведет себя спокойно. Также у него есть необходимые памперсы и другие средства гигиены.
"COVID был подтверждён, ребёнок прошёл всё необходимое лечение. Сегодня сделали контрольный ПЦР тест-результат негативный, прямо сейчас малыш будет переведён обратно в первую больницу, т.к там есть отделение для брошеных деток и персонал который за ними смотрит", — сообщила чиновница.
Также она пообещала, что лично съездит и узнает о самочувствии мальчика.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в Беларуси мать избавилась от новорожденного ребенка, выбросив его в выгребную яму.
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