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Мерзнуть 50 дітей: у Чернівцях соціальному притулку для матерів безпідставно відключили газ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Центр "Місто добра" у Чернівцях. Новина оновлена 30 жовтня 2021, 12:31
Центр "Місто добра" у Чернівцях.

Серед мешканців центру — 20 дітей молодше двох років.

У Чернівцях відключили газ притулку, який приймає жінок із дітьми у складних життєвих обставинах. "Місто добра" не має боргів перед газовим господарством і внаслідок відключення постачання палива залишилося без опалення.

Про це повідомила його керівник Марта Левченко у Facebook.

Журналісту "Телеграфа" вдалося зв’язатися з центром "Місто добра". Адміністратор Марина розповіла, що відключення помітили близько 11-ї ранку. Вона розповіла, що жодних повідомлень чи попереджень з боку газової служби Чернівців не було: "Ми платимо своєчасно, як юридична особа без будь-яких пільг — повну вартість".

У центрі наразі перебувають 24 жінки та 50 дітей.

"У нас двадцять малюків від народження до двох років, поки ми всіх дітей одягли тепліше", — розповіла Марина.

Тепер навіть у разі відновлення подачі газу центр зіткнеться з проблемою повторного запуску котельні та системи опалення.

У коментарях до посту Марти Левченко голова правління "Чернівцігаз" пообіцяв розібратися в ситуації, але здивувався, що питання винесли до публічного простору.

"Місто добра" — міжнародний центр підтримки, організований волонтером Мартою Левченко. Крім того, що жінкам з усієї України тут надають притулок, психологічну та юридичну допомогу, також допомагають із профорієнтацією. Проєкт існує за рахунок грошей меценатів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Житомирщині трьох дітей забрали соцслужби — співмешканець матері не пускав їх у будинок.

Теги:
#Газ #Діти #Чернівці #Притулок
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