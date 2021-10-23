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Мерзли і голодували: трьох дітей врятували з неблагополучної сім’ї на Житомирщині (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Дітей забрали соцслужби. Новина оновлена 23 жовтня 2021, 10:29
Дітей забрали соцслужби.

Надзвичайна подія сталася в Стриївській громаді Новоград-Волинського району.

Завдяки пильним сусідам на Житомирщині вдалося уникнути трагедії — троє дітей залишилися без нагляду дорослих і не могли потрапити додому. Старші діти ховалися в посадці і полі, а трирічна дівчинка сиділа під будинком — п’яний співмешканець матері не впускав її.

Про це повідомляє поліція регіону.

У поліцію подзвонили односельці — діти блукали вулицями голодні і одягнені не по сезону. Троє малих — трирічна і семирічна дівчинки і десятирічний хлопчик були без нагляду кілька днів. Молодшу дівчинку поліція, що приїхала на виклик, знайшла у дворі, вона марно намагалася зайти в будинок. Старших дітей шукали кілька годин. Дівчинку знайшли в посадці, а хлопчика — в полі. Діти змерзли, зголодніли і були налякані.

Поліція знайшла дітей в різних місця
Поліція знайшла дітей в різних місця

Сім’я потрапила в поле зору правоохоронців кілька місяців тому — мати дітей і її партнер зловживали алкоголем. Її вже притягували до відповідальності за невиконання обов’язків по догляду за дітьми. Чотири дні тому жінку госпіталізували, дітей вона залишила під наглядом чоловіка.

Дітей на термін від 3 до 6 місяців відправили в патронатну сім’ю, де про них подбають. Питання їх подальшого виховання вирішать пізніше.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії хлопчик з саркомою мозку вистрілив собі в голову.

Теги:
#Житомирська область
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