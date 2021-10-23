Мерзли и голодали: троих детей спасли из неблагополучной семьи на Житомирщине (фото)

ЧП произошло в Стриевской громаде Новоград-Волынского района.

Благодаря бдительным соседям на Житомирщине удалось избежать трагедии — трое детей остались без присмотра взрослых и не могли попасть домой. Старшие дети прятались в посадке и поле, а трехлетняя девочка сидела под домом — пьяный сожитель матери не впускал ее.

Об этом сообщает полиция региона.

В полицию позвонили односельчане — дети бродили по улицам голодные и одетые не по сезону. Трое ребят — трехлетняя и семилетняя девочки и десятилетний мальчик были без надзора несколько дней. Младшую девочку приехавшая полиция нашла во дворе, она тщетно пыталась зайти в дом. Старших детей искали несколько часов. Девочку нашли в посадке, а мальчика — в поле. Дети замерзли, проголодались и были напуганы.

Полиция нашла детей в разных места

Семья попала в поле зрения правоохранителей несколько месяцев назад — мать детей и ее партнер злоупотребляли алкоголем. Ее уже привлекали к ответственности за неисполнение обязанностей по присмотру за детьми. Четыре дня назад женщину госпитализировали, детей она оставила под присмотром мужчины.

Детей на срок от 3 до 6 месяцев отправили в патронатную семью, где о них позаботятся. Вопрос их дальнейшего воспитания решат позднее.

Ранее "Телеграф" писал, что в России мальчик с саркомой мозга выстрелил себе в голову.