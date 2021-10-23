Укр

Больной раком мальчик выстрелил себе в голову из пистолета перед выпиской из больницы: детали

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Детская окружная больница в Нижневартовске Новость обновлена 23 октября 2021, 09:01
Детская окружная больница в Нижневартовске

Пистолет принадлежит его дедушке, который был в палате.

В окружной детской больнице в Нижневартовске, что в Ханты-Мансийском автономном округе РФ, десятилетний ребенок в больнице выстрелил себе в голову из пистолета. Российские правоохранители возбудили уголовное дело. 

Об этом сообщает ТАСС. 

Пистолет в больницу привез его дедушка, оружие "Оса" травматическое и официально зарегистрировано на 66-летнего мужчину. Сообщается, что мальчик взял оружие из сумки дедушки, который приехал забирать его после химиотерапии из онкологического отделения. У ребенка саркома мозга. Также он страдает синдромом Дауна. Дед разбирал вещи и не заметил, что мальчик взял пистолет. 

Пострадавший ребенок в реанимации — сообщают из больницы. Другие дети в отделении напуганы случившимся. 

Мальчик живет с бабушкой, дедом и отцом, у которого ранее были проблемы с законом. После случившегося пожилой мужчина пытался покончить с собой, его госпитализировали с нервным срывом. За жизнь мальчика борются врачи. В больнице проводят проверку. 

Ранее "Телеграф" писал, что 4-летняя девочка, на которую упало дерево, умерла в больнице

Теги:
#Ребенок #РФ #Онкология #Выстрел
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