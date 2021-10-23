Больной раком мальчик выстрелил себе в голову из пистолета перед выпиской из больницы: детали

Пистолет принадлежит его дедушке, который был в палате.

В окружной детской больнице в Нижневартовске, что в Ханты-Мансийском автономном округе РФ, десятилетний ребенок в больнице выстрелил себе в голову из пистолета. Российские правоохранители возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает ТАСС.

Пистолет в больницу привез его дедушка, оружие "Оса" травматическое и официально зарегистрировано на 66-летнего мужчину. Сообщается, что мальчик взял оружие из сумки дедушки, который приехал забирать его после химиотерапии из онкологического отделения. У ребенка саркома мозга. Также он страдает синдромом Дауна. Дед разбирал вещи и не заметил, что мальчик взял пистолет.

Пострадавший ребенок в реанимации — сообщают из больницы. Другие дети в отделении напуганы случившимся.

Мальчик живет с бабушкой, дедом и отцом, у которого ранее были проблемы с законом. После случившегося пожилой мужчина пытался покончить с собой, его госпитализировали с нервным срывом. За жизнь мальчика борются врачи. В больнице проводят проверку.

Ранее "Телеграф" писал, что 4-летняя девочка, на которую упало дерево, умерла в больнице.