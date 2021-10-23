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Хворий на рак хлопчик вистрілив собі в голову з пістолета перед випискою з лікарні: деталі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Дитяча окружна лікарня в Нижньовартовську
Дитяча окружна лікарня в Нижньовартовську

Пістолет належить його дідусеві, який був в палаті.

В окружній дитячої лікарні в Нижньовартовську, що в Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ, десятирічна дитина в лікарні поцілила собі в голову з пістолета. Російські правоохоронці порушили кримінальну справу.

Про це повідомляє ТАСС.

Пістолет в лікарню привіз його дідусь, зброя "Оса" травматична та офіційно зареєстрована на 66-річного чоловіка. Повідомляється, що хлопчик взяв зброю з сумки дідуся, який приїхав забирати його після хіміотерапії з онкологічного відділення. У дитини саркома мозку. Також він страждає синдромом Дауна. Дід розбирав речі і не помітив, що хлопчик взяв пістолет.

Постраждала дитина в реанімації — повідомляють з лікарні. Інші діти у відділенні налякані тим, що сталося.

Хлопчик живе з бабусею, дідом і батьком, у якого раніше були проблеми з законом. Після того, що сталося літній чоловік намагався накласти на себе руки, його госпіталізували з нервовим зривом. За життя хлопчика борються лікарі. У лікарні проводять перевірку.

Раніше "Телеграф" писав, що 4-річна дівчинка, на яку впало дерево, померла в лікарні.

Теги:
#Дитина #РФ #Онкологія #Постріл
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