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Померла 4-річна дівчинка, на яку в дитсадку Кременчука впало дерево

Автор
Олена Волкова
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Слідчі з’ясували: дерево було кроновано, але не аварійне Новина оновлена 22 жовтня 2021, 09:13
Слідчі з’ясували: дерево було кроновано, але не аварійне

На майданчику було 18 малюків, двоє з них виявилися в епіцентрі

У п’ятницю, 22 жовтня, в реанімації Кременчука Полтавської області померла 4-річна дівчинка, на яку напередодні впало дерево.

Про це пише місцева "Кременчуцька газета".

Трагедія сталася під час денної прогулянки 18 малюків. Через сильний вітер дерево впало на дитячий майданчик, придавивши 2 дітей і вихователя. Більше за всіх постраждала дівчинка: вона була в комі і, на жаль, травми виявилися несумісні з життям.

У 5-річного хлопчика діагностували перелом стегна і він перебуває в травматологічному відділенні. Постраждала і вихователь, проте від госпіталізації жінка відмовилася.

Уже відомо, що дерево не було аварійним. Втім, в результаті неналежного виконання обов’язків, яке спричинило загибель людини, відкрили кримінальне провадження: винним загрожує до 5 років в’язниці. Триває розслідування.

Нагадаємо, 21 жовтня, в день трагедії на Полтавщині, в Одесі бушував вітер такої сили, що з магазинів і аптек відлітали вивіски. Відео по їх порятунку, яке ми опублікували, стало вірусним.

Теги:
#Кременчук #Полтавська область #Дитсадок #Дерево
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