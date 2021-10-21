У Кременчуці на малюків в дитсадку звалилося дерево: 4-річна дівчинка в комі

Одна з постраждалих знаходиться в реанімації, в місті працює спецкомісія

У Кременчуці Полтавської області 21 жовтня близько полудня сталася надзвичайна подія у дитсадку: під час прогулянки на дітей і вихователя впало велике дерево.

За інформацією місцевого ЗМІ "Кременчуцька газета", в результаті трагедії постраждало двоє малюків, один з яких — 4-річна дівчинка — знаходиться в критичному стані в комі. Ще один потерпілий — 5-річний хлопчик — перебуває у відділенні травматології з різними ушкодженнями. На момент виходу новини в лікарні залишається і вихователь: жінку обстежують медики.

Згідно з попередньою інформацією, дерево не було аварійним, проте не витримало сильного пориву вітру. Подію зараз розслідує спецкомісія.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що потужний ураган у Львові забрав життя двох молодих людей: в Стрийському парку дерево впало прямо на хлопця і дівчину — вижити їм не вдалося.

Також ми писали, що 21 жовтня в Одесі бушує вітер такої сили, що з магазинів і аптек відлітають вивіски. Відео по їх порятунку, яке ми також опублікували, стає вірусним.