Рус

У Кременчуці на малюків в дитсадку звалилося дерево: 4-річна дівчинка в комі

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
124
Дерево впало на дитячий майданчик під час денної прогулянки Новина оновлена 21 жовтня 2021, 15:54
Дерево впало на дитячий майданчик під час денної прогулянки

Одна з постраждалих знаходиться в реанімації, в місті працює спецкомісія

У Кременчуці Полтавської області 21 жовтня близько полудня сталася надзвичайна подія у дитсадку: під час прогулянки на дітей і вихователя впало велике дерево.

За інформацією місцевого ЗМІ "Кременчуцька газета", в результаті трагедії постраждало двоє малюків, один з яких — 4-річна дівчинка — знаходиться в критичному стані в комі. Ще один потерпілий — 5-річний хлопчик — перебуває у відділенні травматології з різними ушкодженнями. На момент виходу новини в лікарні залишається і вихователь: жінку обстежують медики.

Згідно з попередньою інформацією, дерево не було аварійним, проте не витримало сильного пориву вітру. Подію зараз розслідує спецкомісія.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що потужний ураган у Львові забрав життя двох молодих людей: в Стрийському парку дерево впало прямо на хлопця і дівчину — вижити їм не вдалося.

Також ми писали, що 21 жовтня в Одесі бушує вітер такої сили, що з магазинів і аптек відлітають вивіски. Відео по їх порятунку, яке ми також опублікували, стає вірусним.

Теги:
#Кременчук #Полтавська область #Дитсадок #Вітер #Дерево
Мер Києва Віталій Кличко
Київ
Кличку вже знайшли заміну на посаді голови КМДА — джерело
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Мер Києва Віталій Кличко
Кличку вже знайшли заміну на посаді голови КМДА — джерело
Дата публікації
Категорія
Щепитися від коронавірусу потрібно, в першу чергу, людям з хронічними хворобами. Чутки про зворотнє — міф
Як "вижити" в карантин без ковід-сертифікату і кому точно не можна вакцинуватися: відповідь МОЗ
Дата публікації
Категорія
Масковий режим в Києві.
У Києві готуються оголосити "червону" зону: що відомо
Дата публікації
Категорія
Тепло триватиме до кінця тижня, але не у всіх областях
На українців чекає аномально тепла погода: як довго триватиме "бабине літо"
Дата публікації
Категорія
Перевірка документів на вокзалі в Києві.
В Україні почали перевіряти сертифікати перед поїздками: як це виглядає (фото)